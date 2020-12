Doppelte Freude herrscht beim Förderverein der Kita Sternenzelt in Vadrup: Dank der Unterstützung bei der Beschaffung, Spenden und Eigeninitiative hat er allen sechs Kindergartengruppen jeweils eine Box mit drei Tonies zukommen lassen.

Ursula Hansen vom Spielwarengeschäft Hansen in Telgte hatte sie für den Förderverein bestellt. In der aktuellen Lage war es sehr schwierig, an die Tonieboxen zu kommen, da diese in Fernost hergestellt werden und es somit Lieferverzögerungen gab. Außerdem erhielt der Förderverein von ihr noch einen Gutschein, sodass er noch weitere To­nies anschaffen kann.

Der Förderverein ist vorab ins Gespräch mit der Sparkasse Münsterland-Ost gegangen und stieß auch hier auf offene Ohren sowie die Bereitschaft, die gute Sache zu unterstützen. Olaf Hartmann, Filialleiter in Telgte, überreichte eine Spende über 600 Euro. Den restlichen Betrag für die Anschaffung der Tonieboxen und Tonies übernahm der Förderverein.

„Gerade jetzt in dieser Jahreszeit ist es eine tolle Sache, dass wir die Unterstützung erfahren haben“, berichtete die erste Vorsitzende Janna Willerscheidt. „Die Tonie­boxen sind auch gleich nach der Übergabe direkt in Anspruch genommen worden. Allen, die uns unterstützt haben, gilt ein herzlicher Dank. Denn dadurch konnten wir dem Kindergartenkindern eine große Freude bereiten.“

Freude herrschte auch bei Anna Fernando, Leiterin der Kita Sternenzelt, über die Materialspenden, die eine Bereicherung für den Kindergarten sind. Dank zollte sie dem Förderverein, der das durch seinen Einsatz ermöglicht habe.