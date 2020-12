Drei Fahrzeuge waren am Dienstagmorgen nach einem missglückten Überholvorgang in einen Unfall auf der Landstraße 793 nahe der Kreuzung Wolbeck-Telgte verstrickt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, waren zwei Pkw hintereinander aus Richtung Everswinkel kommend in Fahrtrichtung Münster unterwegs.

Als das hintere Fahrzeug plötzlich zum Überholvorgang ansetzte, geriet es in den Gegenverkehr. Aus Richtung Münster kam dem Fahrer ein Transporter entgegen. Dessen Fahrer versuchte noch durch zwei verschiedene Lenkbewegungen auszuweichen, doch der Fahrer des überholenden Fahrzeugs lenkte jeweils in die gleiche Richtung. Der Transporter rammte den Pkw, der zurück auf die rechte Fahrbahn und in das fast überholte Fahrzeug geschleudert wurde. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die L 793 wurde für die Unfallaufnahme, die auch durch Drohneneinsatz unterstützt wurde, zwischen den Abzweigen Telgte und Alverskirchen voll gesperrt.