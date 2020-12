Keine Steuererhöhungen

Die gute Nachricht war in einem Wust von Zahlen, Projekten und Fakten versteckt: Die Steuerhebesätze, das betrifft die Grundsteuern für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie die Gewerbesteuern sollen im kommenden Jahr unverändert bleiben. Das sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper bei der Einbringung des kommunalen Zahlenwerks am Dienstagabend.

Für 2023, das kündigte er aber bereits an, sei eine Anhebung der Grundsteuern A und B geplant, um trotz der Corona-Folgen einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen.

Und noch eine gute Nachricht hatte der Bürgermeister: „Es kann für 2021 ein fiktiv ausgeglichener und insofern genehmigungsfähiger Haushaltsentwurf vorgelegt werden.“ Allerdings machte der er auch deutlich: „Insbesondere die mittelfristige Finanzplanung ist aber mit Unsicherheiten behaftet und muss insofern beobachtet werden.“

Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sieht im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 44,4 Millionen Euro und Aufwendungen von 45,3 Millionen Euro vor. Die Ausgleichsrücklage muss mit rund 877 000 Euro zur Deckung herangezogen. Ohne die sogenannte „Isolierungsmöglichkeit der coronabedingten Effekte“ – das sind haushalterische Sondermaßnahmen – läge das Defizit sonst bei rund 4,3 Millionen Euro. „Der positive Jahresabschluss 2019 sowie die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre konnten den Aufbau der Ausgleichsrücklage stärken und puffern jetzt die coronabedingten Negativwirkungen auf die Haushaltssituation der Stadt zumindest bis 2023 ab“, betonte Pieper.

Anschließend ging er auf eine lange Reihe verschiedener Projekte ein. Hier eine Auswahl:

Investitionen in die Schulen: „Zeitlich oberste Priorität hat der Neubau für die Don-Bosco-Schule sowie der Neubau für das künftig dauerhaft vierzügige Gymnasium“, so Pieper. Für Investitionen in die Schulen insgesamt sind in den nächsten vier Jahren rund 15 Millionen Euro veranschlagt. Um das zu realisieren, sollen die Kreditschulden auf knapp 30 Millionen Euro verdoppelt werden.

Freiwillige Feuerwehr: 2021 soll eine weitere Stelle als hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart eingerichtet werden, um Synergieeffekte für die Kooperation der Freiwilligen Feuerwehren im TEO-Verbund zu nutzen. Die Stelle wird durch Everswinkel und Ostbevern vollständig refinanziert. Der Haushaltsentwurf sieht zudem Investitionsmittel für das neue Feuerwehrgerätehaus in Westbevern-Dorf vor.

Klimaschutz: Für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen wurden im Haushaltplan 2021 Mittel in Höhe von rund 30 000 Euro berücksichtigt.

Wohnungslosigkeit: Da die Zahl der wohnungslos gewordenen Menschen seit Jahren deutlich ansteigt, ist eine zusätzliche halbe Stelle geplant.

Am Ende betonte Pieper: „In einem schwierigen finanzwirtschaftlichen Umfeld und unter für die kommenden Jahre unklaren Rahmenbedingungen für die kommunalen Haushalte stellt der hier vorliegende Haushaltsentwurf die Grundlage dar, einerseits nicht zwingend notwendige laufende Aufwendungen zu reduzieren, und andererseits durch Investitionen die Infrastruktur zukunftsfähig weiterzuentwickeln.“