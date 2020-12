Nach Polizeiangaben fuhr ein 52-jähriger Gronauer mit seinem Lkw von Münster in Richtung Warendorf. An der Kreuzung B 51/L 811 bei Osthues-Brandhove fuhr der Lkw-Fahrer nach Angaben der Beamten vermutlich über eine rote Ampel und stieß deswegen mit dem Auto eines 25-jährigen Hageners zusammen. Dieser fuhr aus Westbevern kommend in Richtung Innenstadt. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Kreuzung war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang seien eingeleitet.

Die Polizei hat die Unfallspuren markiert. Foto: Andreas Große Hüttmann