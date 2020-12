Die Walker des TV Friesen Telgte führen eine virtuelle Winter-Challenge durch, um den Ehrgeiz und den Trainingseifer der Sportlerinnen und Sportler in Corona-Zeiten aufrecht zu erhalten.

Nach Angaben des Vereins läuft die Challenge über vier Monate, und jeder Teilnehmer muss ein Startgeld in Höhe von zehn Cent pro Tag entrichten. Das sind zwölf Euro, die für die Organisation und für Preise am Ende des Wettbewerbes wieder den Teilnehmern zugutekommen. Die Idee ist bereits im Herbst in der Abteilungsleitung entwickelt und von den Aktiven dankbar aufgenommen worden. Mehr als 20 aktive Walkerinnen und Walker beteiligen sich an der Aktion.

Seit dem 1. November sind die Walker nun in und um Telgte unterwegs und sammeln fleißig Kilometer. Diese werden an das Orga-Team gemeldet und aufaddiert. Wer bis Februar auf insgesamt 240 gewalkte Kilometer kommt, erhält die Bronze-Medaille für durchschnittlich zwei Kilometer pro Tag. Bei 360 Kilometern (im Schnitt drei pro Tag) gibt es Silber und bei 480 Kilometern (vier) die Gold-Medaille. Für die noch fleißigeren Teilnehmer gibt es Sonderpreise, sofern die 500-Kilometer-Marke geknackt wird.

Als besondere Herausforderung hatten die Organisatoren bei den Teilnehmern ihr persönliches Ziel für die Vier-Monats-Wertung abgefragt. Zwischen 120 und 500 Kilometern wurden da angegeben. Die Auswertung der ersten Rückmeldungen hat ergeben, dass nahezu alle Aktiven über ihrem jeweiligen Monatssoll liegen. Insgesamt sind alleine im November circa 2500 Kilometer zusammen gekommen.

Da aktuell kein Trainingsbetrieb stattfindet, walken die Teilnehmer alleine oder – coronakonform – maximal zu zweit. Die Kilometer-Meldung ist da Vertrauenssache.