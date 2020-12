Telgte -

Von Stefan Flockert

Im Altenheim Maria Rast und im Wohnstift St. Clemens wird alles dafür getan, dass das Corona-Virus nicht in die Einrichtungen einzieht. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Minimierung der Kontakte. Deshalb gelten an Weihnachten in Maria Rast auch ganz besondere Besuchsregeln.