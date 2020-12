Marion Kipp , die Telgterin wohnt in der Nähe des Spielplatzes an der Walter-Gropius-Straße, ist richtig sauer. Denn zum wiederholten Mal haben dort Unbekannte augenscheinlich eine nächtliche Party gefeiert. Das jedenfalls belegen die zahlreichen leeren Packungen und Flaschen, die im und rund um den großen Sandkasten verstreut waren, als sie mit ihrem Hund eine kleine morgendliche Runde ging.

Die Anwohnerin krempelte daraufhin bereits frühmorgens die Ärmel hoch und beseitigte die Reste. „Mir war es in dem Augenblick nur wichtig, dass die Kinder am Wochenende verletzungsfrei spielen können, also habe ich den Spielplatz aufgeräumt und die Scherben aufgesammelt“, sagt sie.

Marion Kipp hat aber nicht nur das getan. „Ich bin allerdings auch der Meinung, dass hier die Grenzen deutlich überschritten wurden“, schreibt sie in einer Mail an Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann. Eindringlich hat sie ihn in dem Schreiben darum gebeten, sich persönlich der Sache anzunehmen. „Jugendliche brauchen ihren Raum, aber das geht deutlich zu weit“, sagt sie.

Ein solcher mit leeren Getränkeflaschen, Chipstüten, Essensresten und zerbrochenen Flaschen – darunter auch Hochprozentiges – übersäter Spielplatz auf der öffentlichen Fläche hinter dem Kindergarten Kinderwelt ist nach ihren Angaben kein Einzelfall. Einige Male habe sie das bereits erlebt.

„Als wäre das nicht schon schlimm genug, war der Geruch von Urin und Erbrochenem deutlich wahrnehmbar“, berichtet die Anwohnerin.

Das Leergut, auch zwei Bierkisten waren darunter, hat Marion Kipp eingelöst und dem Verein „Kleine Helden“ gespendet. „Auf diese Weise kommt es wenigstens noch Kindern zu Gute“, sagt die Telgterin.