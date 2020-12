Telgte -

Von Stefan Flockert

Zwei Drittel der Grundschüler und der Fünft- bis Siebtklässler kommen zum Präsenzunterricht in die Schule. Ein Drittel der Eltern hat entschieden, dass ihre Kinder in Zeiten von Corona daheim bleiben sollen und dort am Onlineunterricht teilnehmen oder zur Verfügung gestellte Aufgaben bearbeiten sollen.