Unbekannte sind am Dienstagnachmittag am Wiesenweg in Vadrup in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich nach Polizeiangaben zwischen 16.10 und 17.20 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu einer Wohnung. Sie stahlen mehrere Armbanduhren und verließen die Wohnung.

Über das Treppenhaus gelangten die Einbrecher dann ins erste Obergeschoss und öffneten dort eine Wohnungstür. Nachdem sie Bargeld und Schmuck gestohlen hatten, flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Zeugen können sich bei der Polizei in Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, melden.