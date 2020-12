Die von der Bundesregierung angekündigte kostenfreie Abgabe von FFP2-Masken an über 60-Jährige sowie Menschen mit Vorerkrankungen oder Risikoschwangerschaften hat an den ersten beiden Tagen auch in der Telgter Innenstadt zu einem großen Andrang in und vor den vier Apotheken sowie in der Apotheke in Westbevern geführt.