Im Wiewelhook werden nicht bloß nachbarschaftliche Kontakte aufrechterhalten und vertieft sowie Brauchtum gepflegt. Die Bürgerinnen und Bürger engagieren sich auch für die Allgemeinheit – für soziale Bereiche.

Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist – vom Schützenfest über das Erntedankfest bis hin zum Reibekuchenstand auf dem Vadruper Weihnachtsmarkt ist alles pandemiebedingt ausgefallen – und somit die Einnahmen fehlen, von denen ein Großteil stets an die hilfsbedürftigen Familien im Beverdorf gingen, wird es eine Aktion für die gute Sache geben.

Der Vorstand des Vereins „Wiewelhooker Räuber“ animiert alle Mitglieder und Freunde mitzumachen. Seit vergangenem Sonntag steht ein hell erleuchteter Tannenbaum, der Wünschebaum, im Wiewelhook, an dem die Kinder ihren Wunschzettel hängen dürfen. Wenn dieser schon verschickt worden ist, dann sollten sie sich etwas anderes wünschen, was andere Kinder oder die ganze Welt gut gebrauchen könnte. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Am vierten Adventssonntag, 20. Dezember, möchten die Wiewelhooker gemischte Plätzchentüten an der Schutzhütte am Wünschebaum an der „Wiewelhooker Bank“ auslegen und damit um Spenden für die bedürftigen Familien bitten. Neben der Unterstützung vor Ort kann auch per Überweisung auf das Konto der Vereins „Die Wiewelhooker Räuber“ (IBAN: DE81 4036 1906 3562 7532 15) gespendet werden. Das eingegangene Geld wird – wie in den vergangenen dreißig Jahren auch – über Marlies Sommer und ihr Team anonym an Bedürftige übergeben.

Der Wünschebaum und die Lichterkette sorgen bereits jetzt für vorweihnachtlichen Glanz an der Wiewelhooker Bank. Und man darf sicher sein, das die Wiewelhooker Bürger dem ganzen einen bunten Tupfer für den guten Zweck drauf setzen werden.