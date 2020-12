Gewinner gezogen

Die Wunschzettelaktion 2020, die die Telgter Hanse mit Unterstützung der Volksbank Münsterland Nord und der Wirtschaftsförderung in jedem Jahr durchführt, ist beendet. Aus 42 Angeboten von Telgter Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern konnten ganz persönliche Wünsche ausgewählt werden. Das breite Spektrum und die hochwertige Qualität der Angebote machten die Wunschzettel-Aktion in jedem Jahr zu einem besonderen Höhepunkt, schreibt Norbert Woestmeyer, Geschäftsführer der Telgter Hanse. Die hohe Zahl der Rückläufer, in diesem Jahr rund 75 Prozent, sei dafür ein Beleg. In diesem Jahr gab es rund 5000 Teilnehmer – weniger als in den vergangenen Jahren. Die Rücklaufquote sei allerdings ähnlich hoch.

Gewonnen haben in diesem Jahr: Elfriede Wessels, Mira Falk, Marcel Gerwinat, Paul Bröker, F.-J. Grimmel, Heike Raus, Karin Witte, Martin Döhlinger, Mieke Leißing, Irmgard Sommer, Mario Börding, Agnes Poppenborg, Vera Bosak, Maria Flotmann, Tristan Strauß, Wolfgang Matschke, Minni Kötter, Annika Niebrügge, Alfred Thiemann, Aurelio Martinez, Jürgen Fieber, Barbara Wergau, Corinna Niebuhr, Monika Ebert, Wolfgang Bleileven, Christoph Düsterhues, Nicole Laker, Sakil Bilivagui, Kathrin Spitzer, Heike Beutler, Julian Mischke, Martin Peters, Michael Aundrup, Irena Retzlaff, Birgit Westrup (alle aus Telgte), Jutta Rotthowe, Iris Schulze Schwienhorst (beide Ostbevern), Oliver Kühn (Everswinkel), Maren Olgemöller (Warendorf), Antonio Peronne (Sendenhorst) sowie Johanna Wolfert, Martina Meißner und Lea Nolte aus Münster.