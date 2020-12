„Dass sich unsere Landeskirche entschieden hat, die Gottesdienste bis voraussichtlich 10. Januar abzusagen, stimmt uns gerade wegen des Weihnachtsfestes sehr traurig - obwohl es uns vernünftig erscheint. Wir haben nämlich im Vorfeld festgestellt, dass Menschen sich nur sehr zögerlich zu Gottesdiensten am Heiligabend angemeldet haben“, sagt Pfarrerin Sabine Elbert. „Gerade weil unsere Kirche verhältnismäßig klein ist, kommt man sich trotz aller eingehaltenen Regeln doch recht nah.“ Für die fünf Gottesdienste in Telgte hätten sich „nur“ rund 130 Personen angemeldet – deutlich weniger als sonst an Weihnachten üblich.

Der Empfehlung der Landeskirche sei das Presbyterium schweren Herzens aber einstimmig gefolgt. Daher gebe es nun nicht die gemeinsame Feier, aber der einende Gedanke bleibe, betont die Pfarrerin. „Gott kommt als Mensch in unsere Welt, damit unser Leben heil werden kann. Das ist der weihnachtliche Grund zur Freude, daraus können wir Trost und Zuversicht schöpfen“, betont sie.

Die Kirche ist für die persönliche Besinnung oder das Gebet an Heiligabend zwischen 16 und 18 Uhr geöffnet, am 1. Feiertag von 10 und 12 Uhr und bis zum 10. Januar jeweils zur üblichen Gottesdienstzeit.

www.evkg-telgte.de