Auch in diesem besonderen Jahr können Fahrgäste am 24. Dezember und am 31. Dezember die Buslinien nutzen. Generell verkehren die Busse an diesen beiden Tagen nach dem Samstagsfahrplan, in der Regel aber nur bis zum Nachmittag, teilt die DB Regio in einem Pressetext mit.

Im Fahrplan zeigt dies ein „W“ über der Fahrzeitenspalte an. Am ersten Weihnachtstag und auch Neujahr ruht der Busverkehr. Am zweiten Weihnachtstag gibt es im Kreis Warendorf wenige Linien, die im Einsatz sind. Auf diesen Linien gilt dann der Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Der gesamte Nachtbusverkehr muss aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin ruhen, dies gilt auch für die Silvesternacht. Auch alle Spätfahrten nach 22.30 Uhr und Nachtfahrten einschließlich der bedarfsgesteuerten Anschluss-Verkehre auf anderen Linien werden zunächst bis zum Wochenende 9./10. Januar 2021 ausgesetzt. Die Aufgabenträger, die Kreise im Münsterland, haben die Betriebszeiten der Buslinien verkürzt. Dies gilt auch für die Busse im Kreis Warendorf. Die letzte Linienfahrt wird ab dem 16. Dezember bis zunächst zum 10. Januar 2021 gegen 22 Uhr verkehren. Abweichend vom aktuellen Fahrplan gilt am 21. und am 22. Dezember sowie vom 7. bis zum 10. Januar 2021 auch im Kreis Warendorf der Ferienfahrplan.