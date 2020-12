Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer hätte sich kurz vor Weihnachten gerne ein anderes Ergebnis und eine positivere Nachricht gewünscht. Doch bislang haben sich nur rund 30 Prozent der Telgter – trotz einer Verlängerung der Fristen – für einen Glasfaseranschluss entschieden.

Das große Ziel der Deutschen Glasfaser und letztlich auch der Stadtverwaltung, die das Projekt unterstützt, eine Quote von 40 Prozent für einen sogenannten privatwirtschaftlichen Ausbau zu erreichen, ist damit (vorerst) verfehlt.

Auch wenn das Quotenziel für den privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau um rund 500 Anträge verpasst wurde, gibt es nach Angaben der Verantwortlichen „weiter Grund zur Hoffnung“. Denn es gibt eine neuerliche Fristverlängerung. Bis zum 6. Februar hat die Deutsche Glasfaser den Anmeldetermin nun hinausgeschoben, um durch diesen zeitlichen Aufschub das 40-Prozent-Ziel nach Möglichkeit doch noch zu erreichen.

Nicht nur die Verantwortlichen bei der Stadt, auch Projektleiter René Fuchs von Deutsche Glasfaser, äußern sich trotzdem optimistisch zum Zwischenergebnis. „Wenn man in einer Stadt mit der Größe Telgtes trotz anhaltender Corona-Pandemie ein Drittel aller Haushalte von einem Glasfaseranschluss überzeugen könnte, glaube ich auch, dass die fehlenden zehn Prozent bis zum 6. Februar einen Antrag einreichen werden“, gibt sich der Projektleiter in einer Stellungnahme des Unternehmens zuversichtlich.

Übrigens: Zum eigentlichen Stichtag am 21. November entschieden sich gerade einmal 25 Prozent aller Haushalte in den betreffenden Bereichen – dazu gehören nicht die Altstadt und nicht die Außenbereiche, die ohnehin im Rahmen eines Bundesprogramms ausgebaut werden – für einen schnellen Datenanschluss. In den vergangenen vier Wochen kamen weitere fünf Prozent hinzu.

Bis zum 6. Februar besteht nach Angaben des Unternehmens die Möglichkeit, sich zu den ebenfalls verlängerten Konditionen zu entscheiden. Ab dem 11. Januar ist das Glasfaserbüro in der Altstadt auch wieder besetzt.