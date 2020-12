Trotz aller durch Corona bedingten Einschränkungen gelang es den Begleitern von „Senioren mit Senioren“ doch noch, eine kleine Advents-Überraschung für die Bewohner des Antonius-Wohnparks zu organisieren. Dazu waren die Senioren vorab aufgefordert worden, am Samstag gegen 16 Uhr eine Kerze oder ein anderes Licht in ihrem Fenster oder vor ihrer Wohnung aufzustellen und dann warm verpackt und mit Nasen-Mund-Schutz nach draußen in den Innenhof zu kommen. Natürlich waren sie auch darauf hingewiesen worden, den entsprechenden Abstand zu den anderen Bewohnern einzuhalten, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen von „Senioren mit Senioren“.

Draußen wartete dann eine Überraschung: Kurzfristig hatte das Duo „Brot und Tulpen“, bestehend aus den Musikerinnen Gabi Giebel und Irene Müller-Schat, seine Teilnahme zugesagt und erfreute die Senioren mit ihren Instrumenten Akkordeon und Querflöte sowie mit weihnachtlichen Liedern. Für die entsprechende Stimmung sorgten viele aufgestellte Kerzen und die Lichter der Bewohner. Während der Darbietung wurden die Anwesenden mit Glühwein, Christstollen und Spekulatius verwöhnt.

Im Anschluss an die Veranstaltung erhielten die Senioren noch ihr Weihnachtsgeschenk von den Begleitern. Die Bewohner bedankten sich für die geglückte Überraschung. Sie gaben zum Ausdruck, wie sehr „der schöne Nachmittag sie in dieser schweren Zeit erfreut habe, ihnen zu Herzen gegangen sei und ihnen Hoffnung gegeben habe“, heißt es in der Mitteilung abschließend.