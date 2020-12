Gertrud Riemann aus dem „Kreativkreis Lepra Telgte“ der Gemeinde St. Marien ist gut zufrieden. Denn auch wenn die Ehrenamtlichen in diesem Jahr aufgrund der Pandemie auf ihre größte Einnahmequelle, die Basare, verzichten mussten, passend zum Jahresende kann die Leiterin trotzdem rund 6000 Euro an Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe überweisen. Das entspricht rund der Hälfte dessen, was das Team sonst erwirtschaftet.

„Wir waren beim Kassensturz selbst sehr positiv überrascht“, sagt Riemann. Sie bedankt sich nicht nur bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern, sondern vor allem auch bei den Kunden der Gruppe.

Einen größeren Schub zum Jahresende hat dem Kreativkreis dabei eine kreative Idee gebracht. Denn die Nutzung eines leerstehenden Ladenlokals an der Münsterstraße erwies sich als Glücksgriff. Waren im Gesamtwert von rund 2100 Euro wurden dort verkauft. „Das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern dem guten Zweck auch noch einmal ganz kräftig geholfen“, sagt Riemann.

Unterstützt werden von den Ehrenamtlichen aus der Pfarrgemeinde seit Jahren verschiedene Projekte. Einen Schwerpunkt hat das Team aber immer auf Bisidimo in Äthiopien gelegt. Auch dieses Mal wird ein Großteil des Geldes wieder dorthin fließen, „um den Ärmsten der Armen gerade in Zeiten der weltweiten Pandemie zu zeigen, dass wir sie nicht vergessen“, betont Gertrud Riemann.