Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagnachmittag eine 24-jährige Frau aus Ahlen verletzt. Nach Polizeiangaben war sie von Telgte in Richtung Alverskirchen unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben schleuderte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergung teilweise gesperrt.