Gerrit Domenghino ist eigentlich noch ein politisches Newcomer. Erst 2018 ist er langsam in die Kommunalpolitik eingestiegen. Doch bereits jetzt ist der 45-Jährige zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden. 2019 in die Partei eingetreten Ganz unbedarft war er in Sachen Politik natürlich vor seinem Einstieg in Telgte nicht.