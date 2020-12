Liebeserklärung an Südfrankreich

Dr. Rolf Braun ist das, was man gemeinhin als Tausendsassa bezeichnen kann. Denn der ehemalige Lehrer ist nicht nur vielfältig interessiert, sondern auch vielfältig begabt. Eine dieser Begabungen wird beim Betreten seiner Wohnung sofort offensichtlich – die Malerei. Zahlreiche Gemälde unterschiedlicher Formate – zumeist haben sie einen religiösen Hintergrund – stehen in den Räumen herum, denn an den Wänden ist kein Platz mehr. Denn dort, wo keine Bücherregale stehen, hängen bereits Werke des Telgters.

Auf dem Schreibtisch und darum herum stapeln sich Unterlagen in großer Menge. Denn der Telgter hat nicht nur Ratsprotokolle aus dem Telgter Stadtarchiv der Jahre 1624 bis 1799 transkribiert und vor wenigen Monaten im Aschendorff-Verlag her-ausgegeben, sondern schreibt zudem seine Gedanken und Eindrücke in kleinen Texten und vor allem Gedichten nieder.

Und noch eines nimmt auf dem Computer eine Menge Platz ein – das sind die Bilder, die Braun beispielsweise auf seinen Reisen oder an anderen Orten macht. Perfekt sortiert sind diese, sodass die passenden Fotos innerhalb von Sekunden auf dem Monitor auftauchen.

Mit Akribie hat Braun auch zahlreiche seiner oft langen und spannenden Reisen dokumentiert. Ein Griff genügt, und erzieht aus dem Regal hinter seinem Schreibtisch ein kleines Buch hervor, das eine solche ungewöhnliche Reise dokumentiert. 1963 hat sich Braun, seinerzeit Student, mit einem Kommilitonen sowie einem Geistlichen aus seiner Heimatgemeinde mit einem VW-Käfer auf den Weg nach Israel gemacht, um die Heiligen Stätten zu erkunden. Nicht nur rund 6000 Kilometer standen am Ende dieser ungewöhnlichen Tour auf dem Tacho, sondern vielmehr vielfältige Begegnungen, Eindrücke und Geschichten, die zusammen mit vielen Fotos den Weg dieser außergewöhnlichen Tour nacherleben lassen.

Seine Passionen und seine Akribie haben jetzt auch dazu geführt, dass er im Aschendorff-Verlag ein weiteres ungewöhnliches Buch veröffentlicht hat. „Wege und andere Schönheiten – Bilder und Texte aus Südfrankreich“ ist das Werk überschrieben, das Braun selbst etwas despektierlich als „Bilderbuch mit nachdenklich machenden Texten“ bezeichnet.

„Ich will mit dem Werk Freude stiften“, sagt der Telgter und meint damit vor allem die enge Verknüpfung der vielen eindrucksvollen Fotografien und der zumeist Gedichte. Denn Braun hat sich bei einem ausgedehnten Südfrankreich-Urlaub vor mittlerweile 16 Jahren nicht nur fotografisch dem Thema Wege genähert, sondern seine vielfältigen Eindrücke, sein Wissen und seine Leidenschaft auch in zahllosen Gedichten und Texten verewigt. Ein Teil davon, immer passend mit der jeweiligen Fotografie verbunden, sind in dem Werk zu finden.

Das Ganze ist für den 78-Jährigen so etwas wie eine Liebeserklärung an Südfrankreich. Er will die unterschiedlichen Facetten der Provence und des Languedoc zeigen und zugleich etwas über die Kultur, die Menschen und die Natur dieser Landstriche erzählen. Aber vor allem ist das Buch für ihn mit der Kombination aus Bildern und eher meditativen Texten ein Werk zum Abschalten, zum Innehalten und Träumen.

„Jene, die das Land schon bereist haben, können sich an Bekanntem erfreuen, und die, die es noch nicht gesehen haben, ermuntert es, diesen europäischen Landstrich zu besuchen, um dieses gottgesegnete Land auf dem eigenen Weg zu erkunden und zu erleben“, heißt es auf dem Klappentext.