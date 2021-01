„Es war eigentlich gar nichts los“, sagt Niels Kutscher von der Stadt Telgte am gestrigen Neujahrsmorgen. Einsätze seien keine zu verzeichnen gewesen. Und auch die Polizei habe in der Emsstadt nicht ausrücken müssen. Kreisweit hingegen waren die Beamten rund siebzig Mal auf den Plan gerufen worden: Dabei ging es um Ruhestörungen, Streitigkeiten zwischen Personen und entlaufenen Tieren. Nils Kutscher war überzeugt, dass die Telgter es nach den Weihnachtsfeiertagen – „wo man sich sicherlich mit einigen Leuten getroffen hat“ – beim Jahreswechsel haben ruhiger angehen lassen. Sicherlich habe man auch in der Emsstadt Feuerwerkskörper knallen hören, aber das sei schließlich nicht verboten gewesen. Man habe auch im Vorfeld bewusst kein Verbot zum Zünden von Feuerwerkskörpern im öffentlichen Raum gegeben. Begründet sei dies darin, dass es in den vergangenen Jahren in Telgte keine neuralgischen Punkte gegeben habe, an denen massiv geböllert worden sei. „Deswegen haben wir das in diesem Jahr auch nicht erwartet“, so Kutscher abschließend.