Wer in Telgte derzeit Briefmarken kaufen oder ein Paket bei der Post abholen möchte, der guckt in die Röhre. Seit Samstag ist die Postfiliale im Edeka-Markt am Orkotten geschlossen. Zwei Vordrucke am Eingang der Filiale weisen darauf hin, dass abzuholende Sendungen in Ostbevern abgeholt werden müssen und dass neben Ostbevern für Postdienstleistungen die Filiale in Handorf angesteuert werden kann.

Bis wann die Post in Telgte geschlossen bleibt, verraten die Vordrucke nicht. Dazu kann auch Rainer Ernzer, Pressesprecher der Deutschen Post, momentan noch nichts sagen. Er verrät nur so viel, dass die Filiale krankheitsbedingt geschlossen ist. „Wir müssen abwarten. Wir warten auf eine Antwort unseres Kooperationspartners“, so Ernzer, der weiß, dass das für Telgtes Bürger „eine komplett unglückliche Situation“ ist, durch die viele Unannehmlichkeiten entständen.

Sobald die Post wisse, wann die Telgter Filiale wieder geöffnet werden könne, werde die Öffentlichkeit rechtzeitig darüber informiert. Der Pressesprecher weist zudem darauf hin, dass als Alternative auch die Postfiliale am Kirchplatz 2 in Westbevern angefahren werden kann.

Wer Pakete – als Retoure oder bereits frankiert – abgeben möchte, kann dies zudem in Telgte in den DHL-Paketshops an der Westbeverner Straße 2-6 und an der Emsstraße 9 tun. Alles rund um Briefe kann dort allerdings nicht erledigt werden.