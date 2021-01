Ab dem morgigen Donnerstag führt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland Arbeiten zur Gehölzpflege an der B 51 und der B 64 auf Telgter Gebiet durch. Die Arbeiten auf der südlichen Seite der Bundesstraße 51 beginnen in Höhe der Brücke über die Ems und enden in Höhe des Sportplatz an der B 51. An der B 64 wird zwischen Milter Weg und der Kreisstraße 17 gearbeitet. Die Gehölze an der Bundesstraße werden abschnittsweise „auf den Stock gesetzt“. Das heißt, die Sträucher werden abschnittsweise auf zehn bis 20 Zentimeter zurückgeschnitten, um neue Triebe bilden zu können. In jedem Jahr stehe ein anderer Abschnitt auf dem Programm, so Straßen.NRW. Im Bereich der Arbeitsstellen werde der Verkehr mit einer Baustellenampel geregelt. Kurzzeitige Verkehrsbehinderungen könnten nicht ausgeschlossen werden.