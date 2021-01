Dass die einzige Telgter Poststelle im Edeka-Markt am Orkotten geschlossen hat, sorgt weiter für Unmut. Das weiß auch die Deutsche Post. „Das ist eine ganz bescheidene Situation“, sagt Pressesprecher Rainer Ernzer . Zu seinem Bedauern kann er noch nicht sagen, wann die Filiale wieder öffnen wird.

Die Mitarbeiter seien noch bis Ende dieser Woche krankgeschrieben, und der Kooperationspartner sei nicht in der Lage, andere Mitarbeiter abzustellen. Am Montag solle die Situation, so Ernzer, neu bewertet werden. Sollte sich dann abzeichnen, dass mit der Rückkehr des Stammpersonals und einer schnellen Öffnung nicht zu rechnen sei, „müssen wir gucken, ob wir eine andere Lösung für Telgte finden.“