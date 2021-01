Die Stadtbücherei im Treffpunkt Telgte ist aufgrund der Coronaschutzverordnung zunächst bis zum 31. Januar geschlossen.

Das Büchereiteam bietet ab Montag, 11. Januar, wieder einen Abholservice an. Dafür können die Leserinnen und Leser im Büchereikatalog unter https://sb-telgte.lmscloud.net/ stöbern und Medien per Mail an stadtbuecherei@telgte.de oder telefonisch unter 69 01 10 – montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr – bestellen.

Die Rückgabe entliehener Medien ist nur nach Terminabsprache möglich.