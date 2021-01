Am vierten Sonntag im Januar findet gewöhnlich der Neujahrsempfang der Kirchengemeinde St. Marien statt, zuerst mit einer Familienmesse in der Propsteikirche, anschließend mit einem lockeren Zusammensein im Pfarr- und Pilgerzentrum St. Clemens. Doch die Corona-Pandemie sorgt auch hierbei für Veränderungen: Unter dem Motto „Glauben leben – trotz Corona“ soll in diesem Jahr nur die gemeinsame Familienmesse am Sonntag, 24. Januar, um 11.30 Uhr gefeiert werden – auf Abstand und zwar ohne Gemeindegesang, trotzdem aber mit Liedern und Instrumentalstücken. Eine Bitte gibt es seitens der Gemeinde im Vorfeld: Damit beim Gottesdienst auf einen Rückblick auf das vergangene Jahr nicht verzichtet werden muss, werden noch Fotos aus dem gesamten Gemeindeleben des vergangenen Jahres gesucht. Wer Bilder hat wird gebeten, diese in digitaler Form bis zum 19. Januar an foto@st-marien-telgte.de zu senden. Eine Neuerung hat sich die Gemeinde zudem einfallen lassen: Wer diese Messe zum Neujahrsempfang nicht besuchen möchte, kann über den You-Tube-Kanal der Kirchengemeinde per Internet mitfeiern. Das Ganze wird als Live­stream übertragen.