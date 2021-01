Neues Jahr, und wieder Homeschooling. Ein weiterer Monat ohne Präsenzunterricht. Und das Abitur oder die Abschlussprüfung rückt für viele Schüler immer näher. Im Mai wird der Abschlussjahrgang an der Sekundarschule geprüft, bereits im April starten die Gymnasiasten ins Abitur. Das ist in rund drei Monaten. Was nun? Wie wird das funktionieren?

„Ich find es schon verständlich, dass die Schulen zubleiben, vor allem da die Corona-Zahlen so hoch sind und man die Leute schützen sollte“, betont der 18-jährige Jonathan zur Nieden. Er besucht die Q2 des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums und macht somit in diesem Jahr sein Abitur. Wichtig für ihn ist, dass man im Stoff weiter kommt und die relevanten Punkte fürs Abi und die Klausuren wiederholen kann. Die Lehrer sollten für Fragen zur Verfügung stehen und Rückmeldungen zu den Leistungen geben, wünscht er sich unter anderem.

Viele Fragen