Zu Beginn eines jeden Jahres präsentieren die Vereine ihren Mitgliedern die Veranstaltungstermine für die kommenden Wochen und Monate. Das macht der Schützenverein Westbevern-Vadrup nicht anders. Die Hoffnung ist, dass zumindest einige Veranstaltungen trotz der Corona-Pandemie durchgeführt werden können.

Alle Termine stehen unter Vorbehalt der Covid-19-Verordnung, ist gleich oben auf Liste der geplanten Veranstaltungen zu lesen. Die Generalversammlung, die am 9. Januar stattfinden sollte, ist bereits auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Bereits abgesagt ist die traditionelle Winterveranstaltung, die für den 6. Februar vorgesehen war. Bei dieser wird normalerweise das Gelände rund um die Vogelstange auf dem Schützenplatz in „Wiegerts Büschken“ auf Vordermann gebracht und morsche Äste aus den Bäumen entfernt. Diese Arbeiten sollen bis zum Schützenfest nachgeholt werden. Die Vorversammlung zu diesem Drei-Tage-Event im Juni ist auf den 5. März terminiert.

Das Maibaumrichten, das der Schützenverein und der Vadruper Fanfarenzug gemeinsam durchführen, findet unter Vorbehalt am 30. April auf dem Brinker Platz statt, der Kompanieappell für alle Familienmitglieder am 24. April. Antreten auf dem Hof von Werner Lehmkuhl ist um 18 Uhr. Zum geselligen Teil mit der Überprüfung der Anzugsordnung wird auf den Hof von Johannes Ahlbrandt eingeladen.

Das Schützenfest vom 28. bis 30. Mai auf dem Schützenplatz stellt das Highlight eines jeden Vereinsjahres dar. Der Nachfolger von Sascha Markfort-Wiegert muss ermittelt werden. Er ist dann als Schützenkönig bereits zwei Jahre im Amt, da die Veranstaltung 2020 schon aufgrund von Corona ausfallen musste.

Der „Dankeschönabend“ ist für den 11. Juni vorgesehen, die Schnatfahrt mit der „Überprüfung der Grenzen“ für den 4. September. Das Weihnachtsbratenschießen vom 26. bis zum 28. November, der gemütliche Jahresabschluss am 3. Dezember und die Beteiligung am Vadruper Weihnachtmarkt am 5. Dezember sind weitere Termine für die Schützenbrüder und ihren Familien.

„Es wäre schön, wenn die Pandemie eingedämmt werden könnte und Zusammenkünfte wieder stattfinden könnten. Die Gesundheit steht aber über allem“, stellen die Verantwortlichen klar.

Über Terminänderungen oder Absagen will die Vereinsspitze rechtzeitig informiert.