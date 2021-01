Die von Unbekannten entwendete Bibergruppe hat für Westbevern als Wappentier – abgesehen vom künstlerischen und materiellen – einen hohen ideellen Wert. Sie wurde der Stadt vom Landesamt für Agrarordnung gestiftet und am 13. Juni 1990 anlässlich der Einweihung des Dorfplatzes in Westbevern offiziell übergeben.

Die Skulptur aus Bronze ist ein Werk des Künstlers Rudolf Breilmann . Sie befand sich bis Mitte Dezember 2020 eingebettet in Blumen und Sträucher in einem Beet, das von Ehrenamtlichen gepflegt wird und sich in unmittelbarer Nähe der über die Bever führenden Holzbrücke befindet. Seitdem fehlt von dem Kunstwerk allerdings jede Spur.

Der Westbeverner Krink wendet sich nun noch einmal an die Bürger. 1000 Euro wurden mittlerweile für die Wiederbeschaffung des Kunstwerkes ausgelobt.

Ein Bürger, der den Diebstahl im Dezember feststellte, informierte Gunther Thieme , Abteilungsleiter der Krinkrentner. Daraufhin kontaktierte dieser einen Tag später die Stadtverwaltung und erstattete Anzeige. „Es schmerzt sehr“, bekräftige er seinerzeit, als er sich vor Ort selbst ein Bild machte. „Kunstraub, Metallklau oder Versenken in der Bever“, kamen Gunther Thieme in den Sinn. Es folgte eine allerdings erfolglose Suche im Uferbereich und im Flussbett durch die Feuerwehr.

Vermutlich aber wurde die Skulptur mit einem Fahrzeug abtransportiert. Nach Angaben der in Lüneburg wohnhaften Witwe des vor drei Jahren verstorbenen Künstlers, Renate Breilmann, handelt es sich einmaliges Werk. In der Kunstgießerei Schwab in Münster-Sprakel sei keine Gussform mehr vorhanden. Somit sei ein Nachguss nicht mehr möglich. Für die Wiederbeschaffung sachdienliche Hinweise werden unter westbeverner-krink@web.de entgegengenommen.