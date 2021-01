Ann Hitchcock saß in ihrer Küche, um sich auf CNN über die Ergebnisse der Senatoren-Wahl im US-Bundesstaat Georgia zu informieren. Mitten in der Berichterstattung schaltete der Sender nach Washington zum Kapitol. Zu sehen waren dort – in Echtzeit – die Anhänger des noch amtierenden Präsidenten Donald Trump, die sich gewaltsam Zugang zum Kongress der USA verschafften.