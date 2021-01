Nachdem es keine Perspektive mehr gibt, die 80. Krippenausstellung unter dem Motto „Geheimnis der Heiligen Nacht“ eröffnen zu können, wird die Ausstellung komplett um ein Jahr verschoben. „Wir haben die Künstlerinnen und Künstler über unseren Plan informiert, und alle freuen sich, dass die Ausstellung in diesem Jahr dann zur Weihnachtszeit gezeigt wird“, erklärt Museumsleiterin Dr. Anja Schöne in einer Mitteilung. Es sei Glück im Unglück, dass die Ausstellung noch nicht offiziell eröffnet worden sei, so könne man sie mehr oder weniger unverändert verschieben.

Auch die Verleihung des Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preises wird um ein Jahr verschoben. In der kommenden Ausstellung wird dann nur ein Publikumspreis ermittelt.

„Ich freue mich sehr, dass die Arbeit der Aussteller auf diese Weise nicht umsonst war“, freut sich die Museumsleiterin. Der Katalog zur Ausstellung ist bereits vergriffen. Es wird daher zur nächsten Krippenausstellung eine neue Auflage geben.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am 6. November 2021 statt.