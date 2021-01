Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in verschiedene Bootshäuser in den Emsauen ein. Die betroffenen Vereine schalteten die Polizei ein, die Spuren aufnahm. Nach ersten Erkenntnissen wurde wahrscheinlich nichts oder nur Dinge von sehr geringem Wert entwendet. Allerdings ist der Sachschaden an einigen Stellen nicht unerheblich, denn oft versuchten die unbekannten Einbrecher, mit roher Gewalt in die Bootshäuser zu kommen. Am Samstag flickten etliche der Vereine Türen und Fenster wieder und beseitigen die Spuren des Einbruchs.