Telgte war am Sonntag wie gezuckert

Telgte war am Sonntagmorgen von einer dünnen Schneedecke überzogen. Wie von den Meteorologen vorhergesagt, hatte es in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein wenig geschneit. Entsprechend waren die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes bereits früh auf den Beinen, um dafür zu sorgen, dass die Straßen und Wege schneefrei waren. Nach Angaben der Polizei passten die Autofahrer ihre Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen an. Unfälle wurden in den frühen Morgenstunden auf Telgter Gebiet nicht gemeldet.

Telgte wie gezuckert 1/35 Telgte Januar 2021 Schneefall weiße Pracht Foto: Andreas Große Hüttmann

