Mehr als eine Million FFP 2-Masken wurden am Samstagmorgen beim Telgter Unternehmen Hygi.de angeliefert. Denn nachdem in Bayern ab dem heutigen Montag im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel eine entsprechende FFP 2-Maskenpflicht gilt, gingen die Bestellerzahlen bei dem Telgter Onlineversender seit einigen Tagen deutlich in die Höhe. Das Unternehmen reagierte nach Angaben von Geschäftsführer Christian Bleser sofort und orderte weitere Masken, um den Lagerbestand deutlich zu erhöhen.

Hygi.de arbeitet nach eigenen Angaben bei diesen Masken bereits seit längerer Zeit nur mit drei renommierten Herstellern zusammen. Damit soll die gleichbleibende Qualität der Produkte sichergestellt werden.

Warnung vor Fälschungen

Zudem überwacht die Bezirksregierung den Maskenhandel. Die Behörde warnt auch vor Fälschungen. Denn in den vergangenen Wochen waren im Handel Chargen ohne eine entsprechende CE-Kennzeichnung aufgetaucht. Gerade die ist aber nach Angaben der Bezirksregierung besonders wichtig. „Mit der CE-Kennzeichnung bescheinigt der Hersteller die Einhaltung der europäischen Sicherheitsvorschriften“, schreibt die Behörde.

In den nächsten Tagen erwartet das Telgter Unternehmen Hygi.de einige weitere Lieferungen von FFP 2-Masken. Einen Engpass, so Geschäftsführer Christian Bleser gebe es derzeit bei diesem Produkt aber nicht