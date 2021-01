Am Sonntag hatte ein Zeuge den Eindruck, dass ein Autofahrer in Telgte betrunken unterwegs sein könnte. Polizisten fahndeten nach dem Auto und entdeckten es an der Halteranschrift, heißt es im Polizeibericht. In dem Pkw saß der 57-jährige Fahrer. Die Beamten ließen den Telgter einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des hohen Werts wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des Mannes sicher.