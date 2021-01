„Mehr Unterricht als zuvor“

Nach einer Woche Lernen auf Distanz hat die Schulleiterin des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums, Mechthild Rövekamp-Zurhove , in einem Elternbrief eine erste Bilanz gezogen. Nicht alles hat demnach perfekt geklappt, Lob gab es aber für das Verhalten der Schüler.

Logineo, Jitsi und Big Blue Button seien am Montag und teilweise noch am Dienstag vergangener Woche sehr langsam gewesen. Schul.cloud habe am Montag zunächst leider gar nicht funktioniert. Seit Donnerstag liefe aber fast alles reibungsfrei.

Nahezu alle Schüler seien pünktlich am Start und lieferten ihre Aufgaben zuverlässig ab“, hätten ihre Lehrerkollegen zurückgemeldet. „Besonders gelobt wird das geradezu vorbildliche Verhalten in online-Konferenzen und die Vertrautheit mit den technischen Fragen sowie die Hilfsbereitschaft der Schüler. Ein großes Kompliment für Euch, liebe Schülerinnen und Schüler“, schreibt die Schulleiterin.

Das Gymnasium werde die Phase des Distanzlernens weiter intensiv und gründlich nutzen. Man könne aber auch Gelassenheit walten lassen, denn im ersten Halbjahr sei von August bis Dezember sehr intensiv gelernt und gearbeitet worden. Da es keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie Ausflüge oder Klassenfahrten gegeben habe, seien „deutlich mehr Unterrichtsstunden erteilt worden als in anderen Schuljahren“.

In ihrem Brief begründet Rövekamp-Zurhove auch, weshalb nicht komplett online nach Stundenplan unterrichtet wird. Dazu habe man sich nach einem längeren Prozess bewusst entschieden. Seit September habe die Schule das Rahmenkonzept für das Distanzlernen gemeinsam mit Eltern und Schülern entwickelt.

Noch sei nicht ganz hinreichend erforscht, wie Distanzlernen am erfolgreichsten sei. „In unseren Arbeitsgruppen waren wir mehrheitlich der Meinung, dass Kinder und Jugendliche besser lernen, wenn sie nicht am Tag fünf und mehr Zeitstunden vor dem Bildschirm verbringen“, so Mechthild Rövekamp-Zurhove weiter. Professor Klaus Zierer, der die Hattie-Forschung nach Deutschland übertrage, habe nachgewiesen, dass selbstständiges Tun mit zuverlässigen Rückmeldungen den besten Lernerfolg erziele. „Wir halten einen sinnvollen Wechsel zwischen online-Unterricht, selbstständiger Arbeit und Rückmeldung für am günstigsten“, so Rövekamp-Zur­hove.