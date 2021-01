Mit 300 Euro ein Jahr zur Schule gehen

Kindern durch Bildung die Möglichkeit zu geben, sich selbst eine Zukunft aufzubauen: Dieses Ziel unterstützt der Verein „Hilfe für Namibia“ in Westbevern, der als gemeinnützig offiziell anerkannt ist. Lediglich rund 300 Euro koste es – im Jahr – um einem Kind den Schulbesuch zu ermöglichen, es mit einer Schultracht und notwendigen Unterrichtsmaterialien auszustatten sowie für eine Unterkunft zu sorgen, berichtet Hans-Jürgen Pfützner , stellvertretender Vorsitzender. Der Verein helfe zurzeit auch dabei, dass eine junge Frau eine Ausbildung zur Krankenschwester absolvieren könne, erzählt Pfützner.

Ausbildung zur Krankenschwester

Stichwort Unterkunft: Der Anbau an ein bestehendes Wohnhaus ist ein Projekt, das bei den Unterstützern aus Westbevern derzeit mit im Fokus steht. Bisher müssten Schüler mangels Platz auch bei Farmer-Familien untergebracht werden, den Weg nach Hause könnten sie aufgrund der großen Entfernung dorthin nur am Wochenende antreten. Die Bürokratie sei auch in Namibia ein Thema, berichtet Hans-Jürgen Pfützner weiter. Die Baugenehmigung für den Anbau sei noch nicht da. „Es fehlt insgesamt an Unterstützung durch den Staat“, bedauert der Westbeverner. „Es fehlt auch an Lehrpersonen.“

Bürokratie in Namibia

Neben diesem Projekt ist es der alltägliche Nahrungsmittelkauf, der auch mit Geld aus Westbevern ermöglicht wird. Die Spendenbereitschaft zur Unterstützung der Projekte in Namibia sei gut, unterstreicht Hubert Kleuser , erster Vorsitzender des Vereins „Hilfe für Naminia“ – „und das trotz der Corona-Pandemie“, ergänzt Pfützner. Alle Spendengelder kämen zu 100 Prozent den einheimischen Kindern zugute, versichern Kleuser und Pfützner.

Wie hält der Verein die Verbindung nach Namibia aufrecht? Zum einen stehen Kleuser und Pfützner sowie die anderen Vereinsmitglieder im engen Kontakt mit Barbara Rogl, die sich als Farmbesitzerin deutschen Ursprungs schon lange für die Kinder des Landes einsetzt. Sie war Ideengeberin bei der Vereinsgründung und sorgt vor Ort für die sinnvolle Vergabe der Spendengelder. Im Januar 2020 war sie zuletzt zu Besuch in Westbevern. Zum anderen ist Hans-Jürgen Pfützner – vor der Pandemie – jährlich nach Namibia geflogen. Es sei immer ein besonderer Moment, die Kinder zu sehen. „Da rollt schon mal die eine oder andere Träne der Freude bei mir“, gibt er unumwunden zu. Bereits 21 Mal war er von Anfang November bis Mitte Dezember in Okahandja, um sich über die Fortschritte bei angeschobenen Projekten zu informieren. Als Mitglied engagiert er sich seit 2006 in dem afrikanischen Land, seit 2018 auch als zweiter Vorsitzender.

Patenschaft für Pamela

Namibia ist viermal so groß wie Deutschland, liegt 1500 Meter hoch und zählt rund 2,2 Millionen Einwohner. Mittendrin: Okahandja. Okahandja wiederum liegt rund 200 Kilometer von der Hauptstadt Windhoek entfernt. In Namibia ist von Dezember bis Mitte Januar Hochsommer mit Temperaturen um die 40 Grad – „die Kinder haben dann Sommerferien“, erzählt Pfützner. Sie würden viel Sport machen, so weit das möglich sei in der Pandemie. „Dann spielen sie auch in gebrauchte Trikots des SV Ems Westbevern. Über Bälle freuen sich die Kinder immer besonders. Sie können gut mit dem Ball umgehen“, weiß der zweite Vorsitzende aus seinen Besuchen in Okahandja. Dass ich 2020 nicht dort sein konnte, ist bedauerlich. Aber die Gesundheit geht vor“, sagt er klar und hofft, dass ein Besuch ab Mitte dieses Jahres wieder möglich sein wird. „Dann werde ich vielleicht auch zweimal fliegen, denn es steht einiges an, das wir mit unterstützen.“

Hans-Jürgen Pfützner verbindet auch etwas sehr Individuelles und ganz Persönliches mit Okahandja: Er hat selbst eine Patenschaft übernommen. Das Mädchen ist elf Jahre alt und heißt Pamela.