Telgter Siegert Voss lernt mit seinem Enkel in Berlin

Telgte -

Von Bernd Pohlkamp

Der zehnjährige Phileas Voss besucht die vierte Klasse einer Grundschule in Berlin. Auch dort gibt es keinen Präsenzunterricht. Neben dem morgendlichen Distanzunterricht lernt er vier bis fünf Mal in der Woche nachmittags mit seinem Opa Siegert Voss, mit dem er via Zoom aus Telgte verbunden ist.