„Wir gehen auf dem Zahnfleisch“

Der Musikzug Westbevern-Dorf verfügt über gute Ausbilder und eine Stammmannschaft, die auf Posaune, Trompete, am Schlagzeug oder Tenorhorn musikalisch für gut abgestimmte Auftritte sorgen. An einer guten Grundlage fehlt es also nicht. Doch wie so viele andere Vereine auch, befinden sich die Musiker aufgrund der Corona-Pandemie im Wartestand. Proben sind seit November nicht mehr möglich, Auftritte fielen 2020 – schmerzlich besondere bei Schützen- und Musikfesten sowie in der Advents- und Weihnachtszeit – ganz weg.

Die aktuelle Lage bereitet dem Vorsitzenden Ludger Tepper große Sorgen. „Mir ist wichtig, dass die berufliche Arbeit in allen Bereichen nicht darunter leidet, Kindergärten nach Möglichkeit offen gehalten werden. Auch in Schulen wäre Präsenzunterricht wichtig. Unser musikalischer Bereich ist da Nebensache, so gern wir natürlich unserem Hobby nachgehen. Die Gesundheit geht vor, da haben wir alle volles Verständnis“, sagt er deutlich.

Seiner Meinung nach werden sich die Musiker im Bezug auf Probenarbeit und Auftritte wohl noch einige Zeit gedulden müssen. „Es wäre natürlich schön, wenn der musikalische Dämmerschoppen zu Ostern stattfinden könnte.“ Diese Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Vadruper Fanfarenzug durchgeführt und im Wechsel in Vadrup und im Dorf ausgetragen. Er bildet den Einstieg in die Freiluftsaison. Als Platzkonzert begann das musikalische Zusammentreffen, das heute unter Oster-Dämmerschoppen bekannt ist. Die Veranstaltung dient auch der Kontaktpflege der Verantwortlichen und Aktiven untereinander.

„Nach der länger andauernden Pause, deren Ende noch ungewiss ist, bedarf es schon einer Aufbauarbeit, um wieder in den gewohnten Rhythmus zu kommen. Eine Planung ist einfach schwierig.“ Auch die in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen würden sich freuen, wenn sie auf ihrem Instrument wieder üben könnten. Der Verein stellt die Instrumente für die Ausbildung zur Verfügung. Aber auch Akteure, die bereits ein Instrument erlernt haben, seien jederzeit im Musikzug willkommen, erklärt Ludger Tepper. Er hofft, dass trotz des längeren Zeitraums der Untätigkeit alle Aktiven weitermachen.

Neben dem musikalischen Teil der Arbeit gilt es auch, die Finanzen im Auge zu behalten. Dass fehlende Auftritte im vergangenen Jahr finanzielle Einbußen erzeugt haben, ist auch im Musikzug zu spüren. Die Aufwendungen für den Dirigenten laufen weiter. Die Versicherungsbeiträge müssen bezahlt werden. Instrumente und Notenmaterial müssten, so Tepper, derzeit zum Glück nicht angeschafft werden. „Wir gehen aber auf dem Zahnfleisch und müssen an Rücklagen heran. Ein weiteres Jahr in dieser Form lässt sich kaum bewältigen.“

Über WhatsApp unterrichtet der Vorstand seine Akteure über Neuigkeiten, übermittelt Glückwünsche zum Geburtstag und zu Jubiläen und streut auch mal heitere Anekdoten zur Aufmunterung ein. Ludger Tepper erteilt Auskunft unter 0 25 32/55 99.