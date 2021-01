Die Klinik Maria Frieden Telgte gehört wie bereits in den vergangenen Jahren auch im Jahr 2021 zu den Top-Rehakliniken Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer Studie des Nachrichtenmagazins Focus . Die Fachabteilung Geriatrie unter der Leitung von Chefarzt Siegfried Ostendorf überzeuge durch eine besonders hohe Reputation in Fachkreisen und ein vielfältiges medizinisches Angebot, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik.

Die Focus-Rehaklinikliste 2021 nennt die Top-Rehakliniken Deutschlands. Für die Auflistung entwickelte das Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) ein Bewertungsschema speziell für die Qualität von Rehakliniken. Ausgangspunkt der Recherche ist die Befragung von Klinikärzten, niedergelassenen Medizinern, Patientenverbänden, Vertretern indikationsbezogener Selbsthilfegruppen und Sozialdienstmitarbeitern in rund 1500 Akut-Krankenhäusern. Zu den weiteren Daten, die erhoben wurden, zählen zum Beispiel die Ausstattung, das Service-Angebot, Hygienemaßnahmen und die Qualitätssicherung.

Am Ende fanden 493 Rehabilitationskliniken Eingang in die Listen, darunter die Klinik Maria Frieden Telgte in der Indikation Geriatrie.