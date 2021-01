„Es ist wirklich zum Verzweifeln, dass immer wieder Leute meinen, sie müssten ihr Mütchen an ehrenamtlich erstellten Dingen kühlen“, äußert Friederike von Hagen-Baaken ihren Unmut über einen erneuten Schaden an der Krinkhütte „Zur Fledermaus“. In Mitleidenschaft gezogen wurde diesmal die große Infotafel, die sich im Innenbereich der Schutzhütte befindet. Deren Scheibe ist zerborsten. Splitter sind auf der Bank und auf der Erde verteilt. Das Glas ist sehr scharfkantig und muss sorgfältig entfernt werden.

Die Vereinsvorsitzende des Westbeverner Krink, die bei einem Spaziergang mit dem Hund den Schaden in der Krinkhütte entdeckte, rätselt ein wenig darüber, ob es erneut Vandalismus war, wie bei vielen derartigen Beschädigungen in und rund um die Krinkhütte in der jüngsten Vergangenheit, oder aber eine Unachtsamkeit eines Wanderers oder Radfahrers, der hier Halt machte. „War es erneut mutwillig, ist das ein Schlag ins Gesicht aller, die sich ehrenamtlich engagieren. Ist der Schaden durch Unachtsamkeit entstanden, dann sollte sich derjenige, der ihn verursacht hat, zumindest beim Krink melden, damit wir Gewissheit haben.“

Friederike von Hagen-Baaken hat die Polizei über den Sachverhalt informiert. Hüttenwart Günter Sundermann wird den Bereich von Glassplittern reinigen. Der Krink muss in Eigenregie oder durch Fachfirmen einmal mehr den Schaden beheben lassen. Dadurch entstehen Kosten.

Festzustellen ist, dass die Fälle von Beschädigungen oder Verunreinigungen in den vergangenen Monaten leicht zugenommen haben. Und damit die zusätzliche Arbeit für den Krink. Friederike von Hagen-Baaken spricht in diesem Zusammenhang allen Helfern einen Dank dafür aus, dass alles schnell wieder in Ordnung gebracht wird.

Hüttenwart oder Vertreter schauen in der Regel alle zwei Tage – im Sommer teilweise jeden Tag – an der Krinkhütte vorbei, um für Ordnung zu sorgen und die Hütte zu einem attraktiven Ort für eine Verschnaufpause zu machen.

Doch die Hütte lädt nicht nur zur Rast ein. Auf der großen neu überarbeiteten Wanderkarte können sich die Wanderer über sämtliche Wegstrecken im Umkreis informieren. In kleiner Form liegen die Karten auch in einer speziellen Vorrichtung in der Krinkhütte zur Mitnahme aus.