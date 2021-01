11,7 spannende Kilometer

Wandern in und rund um Westbevern ist beliebt – nicht nur bei den Einheimischen, sondern auch bei Gästen, die die Landschaft genießen möchten. Die „Kulturwanderroute Westbevern“ bietet zudem Kunst und Sehenswertes am Wegesrand sowie Begegnungen mit „Alltagsmenschen“. Die Rundwanderung – auch ein Tipp für einen Familienspaziergang – hat eine Länge von 11,7 Kilometern mit einer reinen Gehzeit von rund drei Stunden. Ein Start ist sowohl in Westbevern-Vadrup als auch in Westbevern-Dorf möglich.

Die Ausstellung „Alltagsmenschen“ der Künstlerin Christel Lechner aus Witten im Jahr 2015 in Telgte gab den Anstoß, eine „Kulturwanderroute Westbevern“ zu erarbeiten. Auf Betreiben des Westbeverner Krink konnten zwei Skulpturen erworben werden – „Fräulein Änne“, die lesende Alltagsmenschen-Frau im roten Kleid, die auf dem Brinker Platz „sitzt“, und „Anton, der Postbote“, der seinen Platz vor dem Geschäft Ackermann im Dorf gefunden hat.

In die Streckenführung der Kulturwanderroute eingebunden sind Abschnitte der sechs Wanderwege (W 1 bis W 6) mit den Ruhebänken, die vom Westbeverner Krink zwischen 1989 und 2010 aufgestellt wurden.

Vom Brinker Platz geht es zur St.-Anna-Kapelle. Eingerahmt von mächtigen Eichen steht dieser Sakralbau dort seit 1959. An selber Stelle standen auch die Vorgängerbauten. Vor der St.-Anna-Kapelle wurde im Rahmen der Dorferneuerung Vadrup Anfang der 1990er Jahre ein kleiner Platz geschaffen. Auf dem steht die Plastik eines tanzendes Paar, es soll die Leichtigkeit und Fröhlichkeit der Dorfgemeinschaft widerspiegeln. Nach einem kurzen Marsch den Brinker Damm entlang, geht es links ab in den Kapellenweg. Dort trifft man auf eine kleine moderne Bronzeplastik. Die Skulptur am Kapellenweg soll der Fantasie Raum geben. Sie soll wohl an einen Harlekin erinnern, der bekanntlich einer ständigen Wandlung unterliegt.

Über den Brunnenweg erreicht der Wanderer den Bahnweg und blickt von dort aus bereits auf den Kreisverkehr, in dessen Innerem sich ein Biber befindet. Die Skulptur wurde von dem französischen Künstler André Debru aus Les-Costes-Gozon in Südfrankreich aus alten, acht Meter langen Schweißdrähten hergestellt. Den Biber hat die Familie Pfützner/Leyendecker zur Verschönerung zur Verfügung gestellt.

Über den Heidkamp führt die Kulturwanderroute in die Lütkenheide. Dort geht es über den Wanderweg W 4 in die Bauerschaft Riehenhaar. Man befindet sich auf dem „Kirchpättken“, dem alten direkten Fußweg der Wiewelhooker ins Dorf. Weiter über den Wanderweg führt die Strecke vorbei am Reiterhof Schulze Topphoff und überquert die Landesstraße 588, die auch die beiden Ortsteile Westbeverns verbindet. Nach rund 250 Meter erreicht der Wanderer die Krinkhütte „Zur Fledermaus“, die 1995 in nur drei Wochen Bauzeit errichtet und 1996 eingeweiht wurde.

Es folgt der Gang durch die Beveraue. Im Wald steht ein markantes Kruzifix, das sogenannte Koppelkreuz auf Haus Langen. Es wurde wahrscheinlich im Jahr 1722 von der Familie Beverfoerde, Besitzer von Haus Langen, gestiftet. Die Bezeichnung Koppelkreuz ist zurückzuführen auf die alten Flurbezeichnungen Koppelberg (Standort des Kreuzes), Koppelbusch und Koppelwiese.

Gegenüber dem Koppelkreuz führt der Weg weiter in Richtung Ortskern. Kurze Zeit später hat der Spaziergänger den Kirchturm von Westbevern im Blick. Nach dem Erreichen des Dorfrandes und weiteren 400 Metern wird die alte Dorflinde erreicht, allgemein als „Dicke Linde“ genannt. Ein paar Schritte nach links – und schon taucht der alte romanische Kirchturm auf. Das Schiff der Kirche Ss. Cornelius und Cyprianus in seiner heutigen Form ist der dritte Kirchenbau an dieser Stelle. Die jetzige dreischiffige Hallenkirche wurde 1897 bis 1898 in nur anderthalbjähriger Bauzeit errichtet, weil die 1531 eingeweihte einschiffige Kirche zu klein geworden war. Der Turm blieb auch beim dritten Kirchenbau unverändert. Der „Gröninger Altar“ im Kircheninneren war einst der Hauptaltar in der alten Kirche. Der schon zu Lebzeiten berühmte Bildhauer Gerhard Gröninger aus Münster schuf 1631 den Altar.

Vom Kirchring geht es in Richtung Grevener Straße. Dort wird der Dorfspeicher erreicht, der auch der zweite Startpunkt der Kulturwanderroute ist. Der Dorfspeicher wurde nach der Neugestaltung des Dorfplatzes in der Beveraue errichtet. Ursprünglich stand der alte Fachwerkspeicher auf dem Hof Nünning im Wiewelhook. Unmittelbar neben dem Dorfspeicher an der Bever befindet sich eine Sandsteinstele, geschaffen von der Bildhauerin Silvia Fassel. Diese zeigt den Verlauf der Bever innerhalb der Altgemeinde Westbevern.

Kurz vor der Überquerung der Fußgängerbrücke über die Bever befindet sich eine Bronzeplastik, ein Werk des bekannten Künstlers Rudolf Breilmann, das eine Biberfamilie darstellt. Sie wurde vor einiger Zeit von Unbekannten gestohlen, so dass der Betrachter derzeit nur auf leeren Sockel blickt.

Über die Brücke geht es entlang am Friedhof bis zur Friedhofskapelle. Die alten Pastorengräber erinnern daran, dass sich dort der alte Friedhof – von 1861 bis 1924 genutzt – befand, der 1969 eingeebnet wurde.