Mehr Strom von städtischen Dächern

Um den Status quo und die Perspektiven der Erzeugung von Photovoltaik-Strom auf Dächern von städtischen Gebäuden geht es in einer Anfrage der CDU-Fraktion, die Thema in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 28. Januar sein soll. „Ziel der Überlegungen ist es, unter wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen die Erzeugung von regenerativem Strom im Zuständigkeitsbereich der Stadt zu optimieren“, heißt es in dem von Christoph Boge und Norbert Woestmeyer unterzeichneten Antrag.

Die Erzeugung von Solarstrom stelle einen wichtigen Teilbereich innerhalb der gesamten regenerativen Stromerzeugung dar, so die CDU . Bereits vor Jahren habe die Stadt entschieden, Dachflächen städtischer Gebäude der Telgter Bürgerenergie Genossenschaft kostenlos zur Verfügung zu stellen, um die Erzeugung von PV-Strom zu fördern. Zwischenzeitlich hätten sich aber verschiedene Parameter der energierechtlichen Regelungen wie auch betriebswirtschaftlicher Kennziffern stark verändert. Wesentliche Neuerungen hätten sich dabei im Bereich der Absenkung der Einspeisevergütung für Solarstrom bei Einspeisung ins öffentliche Netz ergeben. Die Investitionskosten der Installation von Photovoltaik-Modulen hätten sich dagegen verringert. Dafür seien die Strompreise der Versorger für Endverbraucher in den vergangenen Jahren nennenswert angestiegen.

Der Gesetzgeber habe, so die CDU, mit der Novellierung des Erneuerbare Energien-Gesetztes zum 1. Januar dieses Jahres weitere Veränderungen herbeigeführt. Der Eigenverbrauch von selbsterzeugtem Solarstrom sei hier wirtschaftlich deutlich bessergestellt worden, insbesondere durch weitergehende Befreiungen der Zahlungspflicht der EEG-Umlage.

Vor diesem Hintergrund hat die CDU-Fraktion eine Reihe von Fragen formuliert, auf die sie hofft, in der Ausschusssitzung Antworten zu bekommen. Die Christdemokraten möchten unter anderem wissen, welche Dachflächen städtischer Gebäude aktuell mit PV-Modulen der Telgter Bürgerenergie Genossenschaft oder anderer Betreiber ausgestattet sind und welche Leistungskapazitäten diese erreichen. Die Verwaltung soll erörtern, welche Dachflächen noch für Photovoltaik-Strom genutzt werden könnten und welche Kilowatt-Peak-Leistung dadurch erreicht werden könnte. Ist eine flexible und erzeugungsabhängige Nutzung von Photovoltaik-Strom beispielsweise zur Aufladung von Elektrofahrzeugen vorstellbar?, ist eine weitere Frage. Außerdem bittet die CDU um die Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Stadt selbst oder aber möglicherweise auch die städtischen Wirtschaftsbetriebe als Investor und Betreiber von PV-Anlagen auf städtischen Dächern agieren könnten. Außerdem soll der Verwaltungsaufwand für Wartung, Pflege und Betreuung der realisierbaren Photovoltaik-Anlagen kalkuliert werden.