Der Neujahrsgottesdienst der Kirchengemeinde St. Marien steht vor der Tür ( WN berichteten). Am Freitag und Samstag vergangener Woche hat David Krebes mit Techniker Christoph Schulz vom Unternehmen Musicom die Übertragungstechnik getestet, am heutigen Samstag folgt dann die Generalprobe in der Clemenskirche.

Im Laufe der Woche wurde der Gottesdienst dann von einem engagierten Team inhaltlich vorbereitet. Dessen Motto lautet „Glauben leben – trotz Corona“. Im Rahmen der Predigt erfolgt ein Jahresrückblick auf ein auch für die Kirchengemeinde ungewöhnliches Jahr mit vielen Fotos aus dem Gemeindeleben.

Der Gottesdienst, der als Familiengottesdienst gefeiert wird, kann in der Clemenskirche besucht werden oder über den Livestream auf der Homepage der Kirchengemeinde und auf deren YouTube-Kanal mitgefeiert werden. Für die Online-Variante muss bei YouTube „St. Marien Telgte“ eingegeben und dann auf den Livestream im Kanal mit der Marienstatue geklickt werden. Zudem kann folgender Direktlink in den Browser eingegeben werden: https://youtu.be/43oeOFP3BLg.

Los geht es am morgigen Sonntag um 11.30 Uhr. Für die Musik sorgen Michael Schmitt und Stephan Hinssen.

Die Messe wird natürlich mit dem nötigen Abstand und komplett coronakonform gefeiert.