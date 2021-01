Haus Langen und der Lustenberg

Am Friedhof in Westbevern endete in der gestrigen Ausgabe die erste Etappe auf der Kulturwanderroute. Auf der Landesstraße 811 geht es nun ortsauswärts weiter. Nach rund 300 Metern taucht der Wirtschaftsweg „Mersch“ auf, und der Wanderer erreicht die erste Station des Westbeverner Außenkreuzweges. Auf diesem Weg geht es weiter durch die Bauerschaft. Nach weiteren 500 Metern, an der fünften Station, biegt man auf den befestigten Feldweg ein. Die abschließenden Stationen zwölf bis 14 erreicht der Wanderer auf einer kleinen Erhebung, dem sogenannten Kalvarienberg, am Eingang der Klatenberge mit ihrer Wald- und Heidelandschaft.

Bei dem rechts von der Kreuzigungsgruppe weiterführenden Waldweg (Beschilderung W 3) tut sich die Heidelandschaft auf, die durch ein Gatter betreten werden kann. Einen schönen Anblick bietet die zentral gelegene Bankgruppe. Zirka 80 Meter südlich davon befindet sich die mit 59 Metern höchste Erhebung Telgtes, der Lustenberg. Der Wanderer verlässt das Heidegebiet auf der gegenüberliegenden Seite und folgt dem Wanderweg W 3 weiter bis zur Landesstraße L 811, an der sich die Ruhebank 50 befindet. Nach rechts geht es auf dem Rad- und Fußweg für etwa 600 Meter weiter.

Am Hinweisschild „Aussichtsturm Süd Pöhlen“ biegt man nach links ab und erreicht diesen nach weiteren 750 Metern. Von der Plattform aus bietet sich ein schöner Ausblick über die „Emsaue Pöhlen“. Sie ist Bestandteil des Regionale-Projektes „Erlebte Emslandschaft“. Die Fläche ist rund 34 Hektar groß und wurde vom Nabu mit Unterstützung des Landes NRW erworben. Im Herbst 2010 wurden vom Westbeverner Krink einige Storchennester erstellt, von denen zwei im Pöhlen aufgestellt sind.

Zurück auf dem Fahrweg trifft der Ausflügler nach knapp 300 Metern auf eine Infotafel und die Ruhebank 49. Geradeaus dem Wanderweg W 3 folgend, biegt der Fahrweg im rechten Winkel nach rechts ab, auf die ehemalige Ringburganlage Haus Langen zu. Von weitem kommt linker Hand die Doppelmühle an der Bever in Sicht. Nach der Überquerung eines Entwässerungsgrabens aus dem Feuchtgebiet Pöhlen wird der innere Gräftenring erreicht, die eigentliche Gräfte. Etwas 50 Meter westlich des Mühlenkolks prägt eine ehemals mächtige Eiche, im Volksmund die „1000-jährige Eiche“ genannt, den Rand des Naturschutzgebietes „Hakenfeld“, wo die Bever nach ihrer Regulierung 1959 noch ihr altes Bett behalten durfte.

Das ehemalige Rittergut Haus Langen liegt an der Bever. Gebaut wurde diese Anlage vermutlich vor mehr als 1000 Jahren. Es handelt sich um eine für das Münsterland typische Wasserburg aus dem früheren Mittelalter. Zwei von drei sie umgebenden Gräften sind heute noch erkennbar. Das Aussehen der ersten Burg ist nicht bekannt. Sie diente den umliegenden Bauern als Fliehburg in den Kriegs- und Fehdezeiten. In der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts ist sie aus dem Allgemeinbesitz an die „Edlen Ritter von Haus Langen“ aus dem Emsland übergegangen. Seit dieser Zeit ist die Burg als „Haus Langen“ bekannt.

Gegenüber der Toreinfahrt fällt der Blick auf die Figur des heiligen Johannes von Nepomuk, der nicht nur als „Brücken-Heiliger“ verehrt wird, sondern auch als Schutzpatron der Müller und Mühlen gilt.

Auf der Straße geht es weiter. Nach dem Überqueren der Bever wird „Beermanns Kapellken“ erreicht. Gegenüber befindet sich eine Schutzhütte, die von der Landjugend Westbevern in einer aufwendigen Aktion errichtet wurde und zum Verweilen einlädt.

Die Straße folgt weiter ein Stück dem Wanderweg W 1. Nach der Unterquerung der Umgehungsstraße sind die ersten Häuser des Ortsteils Vadrup erreicht, und nach wenigen Metern kommt der „Brinker Platz“ mit Ruhebänken, Alltagsmensch und der Krink-Bücherkiste in den Blick.

Eine erweiterte Tour, die als Radwanderroute gedacht und rund 22 Kilometer lang ist, führt über Telgte.

Die Wegeführung der „Kulturroute Westbevern“ als auch der Radwanderroute Westbevern-Telgte ist im Internet mit einer ausführlichen Beschreibung unter www.westbeverner-krink. de/wp-Content/Uploads/ 2014/11 7 Westbeverner- Kulturroute.pdf oder www. westbeverner-krink.de abrufbar.