Jeder Auftritt ist ein Geschenk

Instrumentalmusik hören ja, selbst auf einem Instrument spielen, das konnte sich Josef Holtmann nicht vorstellen. „Ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Doch wie das manchmal so unverhofft kommt, wird man angesprochen, ob man nicht Lust hat mitzumischen. Und als ich von Ludger Tepper gefragt wurde, begann in kleinen Schritten und mit vielen Übungseinheiten und mit Unterstützung durch Ludger der Weg hin zum Mitwirken im Musikzug Westbevern-Dorf. Ein ,Klick’, für den ich heute noch dankbar bin“, sagt Josef Holtmann.

Dem heute 85-Jährigen, der auch nach über 40 Jahren noch aktiv dabei ist, ist im Telefongespräch die Freude deutlich anzumerken. Aus dem dienstältesten Mitglied im Musikzug Westbevern-Dorf sprudelte es nur so heraus, als er über die ersten Töne, die er aus dem Tenorhorn herausbrachte und den weiteren Verlauf der inzwischen mehr als vier Jahrzehnte berichtet. „Proben und Auftritte haben mir immer Spaß bereitet“, erklärt der waschechte Westbeverner, der sein Instrument bestens beherrscht, dessen Zuverlässigkeit und sein Mitwirken über das Musikalische hinaus im Verein sehr geschätzt werden.

„Josef ist eine Stütze im Verein und ein Vorbild für die Jugend“, stellen seine Mitstreiter im Musikzug heraus. Dass Josef Holtmann, der die Bariton-Stimme spielt, so gelobt wird, ist kein Wunder, gehört er doch Jahr für Jahr zu denen, die am häufigsten bei den wöchentlichen Proben dabei sind. „Das sehe ich als eine gewisse Pflicht an. Wenn alle bei der Probenarbeit dabei sind, lassen sich neue Stücke gut einüben, kann man Altbewährtes auffrischen.“ Zu Hause viel üben, musikalische Dinge verfeinern, beides gehört für ihn auch dazu. So sei man fast täglich mit der Musik befasst. „Es macht einfach Spaß, das Instrument in der Hand zu haben und die Töne zu spielen. Bei jeder Probe lernt man viel, und von den verschiedenen Dirigenten, die ich in den über vier Jahrzehnten hatte, habe ich auch das eine oder andere auf dem musikalischen Sektor gerne mitgenommen.“

Nach besonderen Highlights gefragt, antwortet Holtmann: „Jeder Auftritt mit dem Musikzug ist etwas Besonderes. Man freut sich schon Tage vorher, wenn ein Termin in Westbevern oder auch anderswo ansteht. Den Zuhörern und sich selbst eine Freude bereiten, das ist schon ein Kick. Und wenn dann auch noch der musikalische Beitrag auf Schützenfesten, Musikfesten oder Vereinsfesten ankommt, dann ist man rundherum zufrieden. Und das war, so kann ich wohl für alle im Musikzug sagen, stets der Fall.“

Josef Holtmann spricht auch gerne das Mitwirken des Musikzuges bei kirchlichen Anlässen und Veranstaltungen wie die Mitgestaltung von Gottesdiensten und Prozessionen an.

Zurück zu den besonderen Highlights hebt Josef Holtmann das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ in der Kirche hervor. „Mit Musik eine gute Sache unterstützen, das stimmt einen selbst zufrieden, setzt aber auch ein Zeichen für die Mitmenschen.“

Die „Rundreise“, die der Musikzug Westbevern-Dorf stets in der Vorweihnachtszeit unternimmt, um den älteren und kranken Menschen im Altenheim Maria Rast, im Rochus-Hospital oder in der Fachklinik Hornheide ein musikalisches Ständchen zu bringen, stellt er ebenfalls heraus – und möchte das nie missen.

„Dass die Corona-Pandemie seit einigen Monaten weder die Probenarbeit noch Auftritte zulässt, schmerzt ihn schon und bricht den gewohnten Rhythmus. „Über allem steht aber die Gesundheit, da steht die Musik hinten an. Ich hoffe, dass der Pandemie durch das Impfen so begegnet wird, dass sowohl Jugendliche als auch Erwachsene ihrem geliebten Hobby im musikalischen Bereich, aber auch beim Sport bald wieder nachgehen können und Kontakte wieder möglich werden. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Wir werden aber vermutlich noch über einen längeren Zeitraum Geduld haben müssen.“

Josef Holtmann ist Aktiver im Musikzug, war darüber hinaus aber auch einige Jahre als Schriftführer tätig. Jugendliche dazu bewegen, ein Instrument im Musikzug zu erlernen, ist ein großer Wunsch von Josef Holtmann. „Sie bilden die Basis für jeden Verein“, weiß der Westbeverner.