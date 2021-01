Als das ferne Leuchten bezeichnet die pädagogische Fachkraft Margret Eickholt die Krippenszenen, Figuren oder Kulissen, die sie zusammen mit ihren Schüler des Offenen Ganztags (OGS) der St.-Christophorus-Grundschule Westbevern für die 80. Krippenausstellung in Falttechnik aus 18 Büchern herausgearbeitet hat.

„Die ersten Gedanken zu einer Ausstellungsbeteiligung hatten wir im Herbst 2019, als Kinder der OGS anlässlich des Lesenacht in der St.-Christophorus-Schule und zur Dekoration der verschiedenen Vorleseräume das Falten der Bücher für sich entdeckten“, beschreibt Margret Eickholt den Weg zur Teilnahme.

Gemeinsam wurde eine Falttechnik entwickelt, mit der die Kinder von der vierten bis zur ersten Klasse ziemlich einfach ausdrucksstarke Motive in Büchern falteten. „Diese ,Buchkunstwerke’ beeindruckten nicht nur die Schüler und Lehrer der Schule, sondern auch die Eltern“, zeigte sich Margret Eickholt erfreut über das Ergebnis. Das Selbermachen motivierte immer mehr Schüler Die alten Bücher hatten sie sich zuvor aus den öffentlichen Bücherregalen in Westbevern und Telgte besorgt.

In der Adventszeit wechselten die Schüler die Motive. Aus dem Goldesel aus dem Grimmschen Märchen wurde der Esel in der Krippe gefaltet. Nach und nach kamen weitere Figuren aus dem Geschehen rund um den Stall von Bethlehem dazu: Hirten und Schafe, der Engel und die Sterndeuter. So konnte eine kleine „Krippenausstellung“ auf der Garderobe vor dem OGS-Raum in der Grundschule aufgebaut werden. Das gab der OGS den Anstoß, sich mit gefalteten Büchern an der Ausstellung zu beteiligen.

Nach den Sommerferien legten die Mädchen und Jungen voller Eifer los. Es entstanden weitere Motive. Jetzt konnten auch kleine Geschichten erzählt werden: Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem. Der Wirt, der sie an der Herberge abweist. Die Hirten auf dem Feld, die die Schafe hüten und sich am Feuer wärmen. Der Engel, der die Geburt Jesu verkündet. Sterndeuter, die durch ein Fernglas den Stern von Bethlehem aufleuchten sehen, zu Herodes kommen und schließlich vor dem Krippenstall stehen, um Jesus, den Messias, in der Krippe zu erkennen. Schließlich die Flucht von Maria und Josef nach Ägypten.

„Der Titel ,Das ferne Leuchten’ entstand durch den Titel des Buches, in das eher zufällig Jesus in der Krippe, eingerahmt von Maria und Josef, gefaltet wurde“, erzählt Margret Eickholt. Das eigentliche Geheimnis sei, „dass das Leuchten, das durch Jesus in die Welt hinaus strahlt, nicht fern, sondern in uns selber ist. So kann unser Leben hell werden und durch uns das Leben anderer.“

Auch wenn die Kinder diesen großen Zusammenhang noch nicht im Blick hatten, bescheinigt Margret Eickholt den Kindern, viel Spaß gehabt zu haben, Bücher zu falten und diese thematisch einzuordnen.