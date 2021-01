Der Freundeskreis des Museums Religio ist trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie keineswegs untätig gewesen. Das geht aus einem Schreiben von Dr. Rüdiger Robert hervor, in dem der Vorsitzende einige Projekte ankündigt, die in der nächsten Zeit umgesetzt werden sollen.

Schon recht bald soll eine von Dr. Rudolf Suntrup fertiggestellte Schrift über das Telgter Hungertuch als Buchpublikation erscheinen. „Damit wird dem Religio und den Museumsbesuchern eine seit langem von der Museumsleitung gewünschte fachlich versierte und zugleich handliche Erläuterung des Hungertuches zur Verfügung gestellt“, freut sich Robert. Das Ganze soll gegen einen geringen Obolus erworben werden können und dem Hungertuch als zentrales Exponat des Museums zusätzliche Beachtung verschaffen.

Seit längerem setzt sich der Freundeskreis intensiv mit der Geschichte des Museums auseinander. 2019 ist dazu die Schrift „Unterm Hakenkreuz – Entstehung und Anfänge des Heimathauses Münsterland im katholischen Telgte“ erschienen. Kaum weniger spannend sei zudem die Entwicklung des Museums nach 1945, so Robert. Das Buch wird vom Museum herausgegeben und im Waxmann-Verlag erscheinen. Die Druckkosten werde der Freundeskreis tragen.

Das dritte Projekt betrifft den Erwerb einer Nachschnitzung des Telgter Gnadenbildes im Größenverhältnis 2:1. In Oberammergau erhält das Werk laut Schreiben die am Original nicht mehr vorhandene ursprüngliche Farbgebung. Zugleich werde die sogenannte Pas­pellierung an den Verschlusskanten wiederhergestellt. Der Freundeskreis wird das Werk von der Kirchengemeinde übernehmen und im Anschluss dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen.