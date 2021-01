Das Kinder- und Jugendwerk bietet in den Sommerferien wieder eine Jugendreise für etwa 50 Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren nach Italien an. Das Team der Ferienfreizeit 2021 zeigt sich in einer Pressemitteilung optimistisch, dass das Zeltlager dieses Jahr trotz der derzeitigen Pandemie stattfinden kann. Die ersten Anmeldungen seien auch schon eingegangen, heißt es.

Gruppenreisen wie diese müssen von langer Hand geplant werden, nicht nur seitens des Kinder- und Jugendwerks, sondern gerade auch bezüglich der Urlaubsplanung der Familien. Daher beginnt das Anmeldeverfahren für die Fahrt mitten in einem Lockdown.

Das gemeinsame Erleben, Unternehmungen und neue Freunde kennenlernen stehen dabei neben Sonne, Strand und Meer im Vordergrund einer solchen Freizeit.

Das Ziel ist es – wie die erste Jugendfreizeit des Kinder- und Jugendwerks 2008 und wie schon für das vergangene Jahr geplant – die Toskana in Italien. Direkt zum Ferienbeginn wird es losgehen. Vom 2. bis zum 14. Juli können Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren an der Fahrt teilnehmen.

Der Reisepreis beläuft sich inklusive Verpflegung, Anreise per Bus und Unterkunft im Vier-Personen-Zelt auf 490 Euro. Der Campingplatz liegt direkt am Meer. Ausflüge nach Rom, Pisa oder Florenz werden angeboten. Insgesamt zehn Betreuer inklusive Kochteam werden für ein abwechslungsreiches Programm sorgen.

Ein Vortreffen für die Jugendlichen und Eltern soll Anfang Juni stattfinden. Informationen zur Reise gibt es unter ferienfreizeit-telgte@gmx.de oder unter 72 095.