Bewegung kommt aus der Tüte

An einem „normalen“ Sonntag- oder Mittwochabend nehmen jeweils rund 100 Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter an den Kursen der DLRG Telgte teil. Gemeinsam wird in den Wintermonaten in Ostbevern oder Everswinkel geschwommen, aber auch gespielt und gelacht.

„Leider mussten in den letzten Monaten alle Übungen daheim und im Trockenen stattfinden, trotzdem möchten Trainer und der Jugendvorstand mit den Kindern in Kontakt bleiben und Sport anbieten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lebensretter. Die Sportjugend NRW unterstützt dabei Sportvereine mit der Kampagne „#trotzdemSPORT“.

Die DLRG Telgte hat Tüten gepackt, die neben einer DLRG-Gummiente, einer Frisbeescheibe und einem Springseil viele Anregungen und Spielvorschläge enthalten, diese Inhalte alleine oder mit der ganzen Familie sportlich zu nutzen. „Die Spielideen sind dabei nicht nur zu Hause einsetzbar, sondern laden auch dazu ein, mit der Familie nach draußen zu gehen und sich im Frisbee-Weitwurf oder -Korbball auszuprobieren. Und falls das Wetter nicht mitspielen sollte, gibt es auch noch einen Malwettbewerb und Spielideen für die Badewanne“, so die DLRG.

Zur Verteilung der Tüten wurde der Jugendabteilung das neue Einsatzfahrzeug der Ortsgruppe zur Verfügung gestellt. Dieses wurde – wie berichtet – erst kürzlich in Dienst gestellt und sichert nicht nur die Bereitschaft der Einsatzabteilung, sondern bietet mit extra geschulten Fahrern auch eine Transportmöglichkeit für Ausbildungszwecke und die Jugendarbeit. Schließlich verteilen sich die jungen Vereinsmitglieder nicht nur auf Telgte, sondern wohnen auch in Everswinkel, Ostbevern, Münster und Einen.

William Klaffke, Vorsitzender der DLRG-Jugend, und Thomas Schwaack, Leiter der Schwimmausbildung, freuen sich über diese Aktion. Wegen der Corona-Pandemie ist eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes noch nicht in Sicht. „Daher ist die Tütenaktion eine gute Gelegenheit, die Bindung zu den Familien zu halten. Sicherlich sorgt dies auch bei den Kindern und ihren Familien ein wenig für gute Stimmung, denn gute Laune und Bewegung sind Widerstandskräfte, die in den letzten Wochen oft zu kurz gekommen sind und allen helfen, gut durch die nächsten Wochen zu kommen“, betonen die beiden Verantwortlichen in der Mail.